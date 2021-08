Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 16 août

Les indices mondiaux étaient mitigés, les marchés asiatiques n’ayant pas réussi à refléter les gains de Wall Street vendredi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière et ont clôturé à leurs plus hauts niveaux de clôture alors que les ours commandaient le mouvement de D-Street. Le S&P BSE Sensex a clôturé à 55 437 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé la semaine dernière à 16 529. Sensex et Nifty ont gagné près de 2% chacun au cours des cinq dernières séances de bourse. Au début de la nouvelle semaine, SGX Nifty était dans le rouge, perdant 33 points, laissant présager un début de transaction faible. Les indices mondiaux étaient mitigés, les marchés asiatiques n’ayant pas réussi à refléter les gains de Wall Street vendredi. KOSPI, KOSDAQ, TOPIX, Nikkei 225 et Hang Seng étaient dans le rouge. Shanghai Composite était en hausse avec des gains au cours des premières heures de négociation.

Dalal Street assistera aujourd’hui à la cotation de quatre nouvelles sociétés sur les bourses. Windlas Biotech, Devyani International, Exxaro Tiles et Krsnaa Diagnostics feront leurs débuts sur les bourses aujourd’hui. Les quatre introductions en bourse ont été conclues plus tôt cette année, recueillant de solides chiffres de souscription de la part des investisseurs. Windlas Biotech a été souscrit 22,44 fois tandis que Krsnaa Diagnostics a été souscrit 64,38 fois. Les investisseurs ont souscrit à l’introduction en bourse d’Exxaro Tiles 22,65 fois et l’introduction en bourse de Devyani International a été souscrite 116,7 fois. Ensemble, les quatre introductions en bourse ont levé 3 631 crores de roupies sur le marché primaire.

