Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 16 novembre

SGX Nifty était en hausse de 34 points, laissant entrevoir un début de transaction stable à positif. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux pourraient continuer sur leur lancée positive mardi, après avoir légèrement augmenté lors de la séance de bourse précédente. Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence tandis que Bank Nifty a clôturé avec des pertes. Inde VIX a bondi plus haut. Mardi matin, SGX Nifty était en hausse de 34 points, laissant présager un début de transaction plat à positif. Pendant ce temps, les indices des pairs mondiaux ont été mitigés après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge, avec des pertes marginales, mais les marchés boursiers asiatiques étaient en hausse avec des gains. Shanghai Composite, Hang Seng, Kospi, KOSDAQ, TOPIX et Nikkei 225 étaient tous dans le vert.

L’introduction en bourse de Tarsons Products a eu lieu le premier jour de la vente lundi. L’émission publique de la société a suscité un intérêt massif de la part des investisseurs particuliers qui ont souscrit leur part de l’émission 2,12 fois. Les investisseurs non institutionnels ont soumissionné pour l’introduction en bourse 0,17 fois tandis que les employés de la société ont soumissionné pour 0,41 fois le quota qui leur est réservé. D’un autre côté, les acheteurs institutionnels qualifiés n’ont pas encore soumissionné pour l’introduction en bourse. Dans l’ensemble, l’émission publique de Tarsons Products a été souscrite 1,09 jusqu’à présent. Dans l’espace non coté, les actions de Tarsons se négociaient à une forte prime.

