Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 17 novembre

India VIX était dans le rouge. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont ouvert avec des pertes mercredi matin, tombant en dessous de 60 100 dans les premières minutes de négociation tandis que Nifty 50 a réussi à se maintenir juste au-dessus de 17 900. Bank Nifty était en baisse d’un demi pour cent, juste au-dessus de la barre des 38 000. Les marchés plus larges se sont échangés de manière mitigée alors que les petites capitalisations ont gagné. India VIX, la jauge de volatilité, a baissé de plus de 3%. HDFC a été l’action la moins performante sur Sensex, en baisse de 1,1%, suivie par Reliance Industries, Dr Reddy et les actions bancaires. Asian Paints a augmenté de 1,7% en tant que premier gagnant, suivi de NTPC, Maruti Suzuki India et ITC.

L’introduction en bourse de Tarsons Products entre dans sa dernière journée de vente aujourd’hui, après avoir été sursouscrite par toutes les catégories d’investisseurs. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont soumissionné pour 1,3 fois leur part tandis que les NII ont soumissionné pour près de 4 fois la part qui leur est réservée. Le quota d’investisseurs de détail a été souscrit 4,7 fois, portant la souscription globale à 3,58 fois. Plus loin sur le marché primaire, l’introduction en bourse de Go Fashion sera ouverte à la vente aujourd’hui. Grâce à l’émission publique de 1 013 crores de roupies, la société vend des actions dans la fourchette de prix fixe de 655-690 roupies par action. L’émission consiste en une nouvelle émission d’actions et d’un OFS par les actionnaires existants.

