Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 18 août

Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge hier. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont rebondi par rapport aux plus bas au cours des dernières heures de négoce mardi pour terminer à des sommets de clôture record. S&P BSE Sensex a atteint un sommet historique de 55 854 mais a clôturé la journée à 55 792, soit 0,38% de plus. De même, NSE Nifty 50 a atteint un sommet de 16 628 mais a clôturé à 16 614. Les marchés plus larges ont clôturé de manière mitigée. Mercredi matin, SGX Nifty était assis dans le vert tandis que les indices de ses pairs mondiaux étaient mitigés. Wall Street a terminé la séance de bourse précédente dans le rouge, mais certains marchés boursiers asiatiques ont été observés en hausse au début de la séance.

L’inflation devrait se stabiliser pendant le reste de l’exercice en cours, suivant la trajectoire anticipée par la banque centrale, ont déclaré les principaux banquiers de la Reserve Bank of India (RBI). « Jusqu’à présent, l’inflation est en bonne voie pour rester dans la trajectoire envisagée et elle devrait se stabiliser pendant le reste de l’année. À notre avis, il s’agit d’un énoncé de mission prospectif crédible pour la trajectoire de l’inflation », ont déclaré des banquiers de RBI, dont Michael D Patra, dans l’article sur l’état de l’économie du bulletin d’août de RBI. De plus, les banquiers ont soutenu la décision du MPC de se concentrer sur la croissance et son évaluation des récentes impressions d’inflation élevée comme une tendance transitoire. Il a déclaré que la décision du MPC de continuer à adopter une position accommodante était étayée par toutes les preuves disponibles – mobilité, activité et enquêtes.

