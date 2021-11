Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 18 novembre

Les indices mondiaux étaient négatifs après que le NASDAQ, le Dow Jones et le S&P 500 se soient terminés dans le rouge. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont continué à rester sous pression mercredi alors que les ours ont forcé Dalal Street à baisser. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 314 points ou 0,52 % à 60 008 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 100 points ou 0,56 % pour s’établir à 17 898. Les marchés plus larges ont largement reflété la chute, à l’exception de certains indices à petite capitalisation. Entré dans le dernier jour de bourse de la semaine, SGX Nifty était à plat, faisant allusion à un début en sourdine pour le commerce de la journée. Pendant ce temps, les indices mondiaux étaient négatifs après que le NASDAQ, le Dow Jones et le S&P 500 aient terminé dans le rouge pendant la nuit tandis que les marchés asiatiques ont reflété la chute.

Les actions de la société mère de Paytm One 97 Communications et de l’opérateur QSR Sapphire Foods seront cotées en bourse aujourd’hui. Alors que Paytm a vu sa prime de marché gris se tarir ces derniers jours, celle de Sapphire Foods est toujours décente. L’introduction en bourse de Paytm a été la plus importante jamais vue par Dalal Street à un crore de Rs 18 300. Alors que l’introduction en bourse de Sapphire Foods valait 2 073 crores de roupies. En revanche, l’émission de Go Fashion entrera dans le deuxième jour de commercialisation après avoir été souscrite plus de 2 fois le premier jour, aidée par de lourds achats d’investisseurs particuliers.

Lire la suite