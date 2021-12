Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er décembre

Bank Nifty était au-dessus de 36 000 mercredi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont commencé la séance de négociation de mercredi avec des gains. S&P BSE Sense a gagné plus de 600 points à l’ouverture tandis que Nifty 50 a regagné 17 100 points, ajoutant 1% chacun. Bank Nifty était au-dessus de 36 000 tandis que les marchés plus larges ont reflété la hausse. India VIX était dans le rouge. IndusInd Bank a été le meilleur gagnant sur Sensex, en hausse de 3,44%, suivi de Tech Mahindra, HDFC, Tata Steel. Seuls Dr Reddy et Power Grid étaient dans le rouge.

