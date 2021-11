Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er novembre

Les signaux mondiaux sont positifs avant la cloche d’ouverture sur Dalal Street. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de bourse de cette semaine en raison des lourdes pertes subies la semaine dernière. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 59 306 points et NSE Nifty 50 à 17 671 – les deux ayant chuté de plus de 2% la semaine dernière. Inde VIX est à 17,43. Lundi matin, SGX Nifty était assis dans le vert, laissant entrevoir un élan positif en vue de la transaction de la journée. Les indices mondiaux ont été largement positifs, car les indices boursiers de Wall Street ont clôturé le dernier jour de bourse dans le vert et la plupart des marchés asiatiques, à l’exception de Shanghai Composite et Hang Seng, étaient en hausse dans le vert.

Le marché des IPO connaîtra une forte activité cette semaine alors que 3 nouvelles émissions publiques seront ouvertes à la souscription. Parallèlement aux nouvelles introductions en bourse, l’émission de Nykaa se clôturera aujourd’hui après avoir été témoin d’un fort intérêt de la part des investisseurs, qui ont sursouscrit l’introduction en bourse le premier jour de la vente. Policybazaar, SJS Enterprises et Sigachi Industries sont les trois nouvelles introductions en bourse ouvertes à la souscription aujourd’hui et se clôtureront mercredi.

