Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er septembre 2021

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient en territoire positif jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des F&O. BSE Sensex oscillait autour de 57 477, tandis que Nifty de NSE était au-dessus de 17 100. Les laboratoires Dr. Reddy’s, Titan Company, UltraTech Cement, Tata Steel, Bajaj Finserv, Tata Consultancy Services (TCS), HDFC ont été les principaux gagnants de l’ESB Sensex. HCL Tech, Asian Paints, Power Grid Corporation of India, ICICI Bank, Infosys, Maruti Suzuki figuraient parmi les principaux retardataires de l’indice. Les indices sectoriels astucieux se négociaient de manière mitigée. Bank Nifty a chuté de 0,11% à 36 533, tandis que Nifty Auto, Nifty Private Bank et Nifty Realty se négociaient également faiblement.

L’introduction en bourse d’Ami Organics a été souscrite 1,9 fois, tandis que le Vijaya Diagnostic Center a reçu 30 pour cent des demandes mercredi, le premier jour des deux émissions. Les deux introductions en bourse se clôtureront vendredi. Ami Organics a levé 171 crores de roupies auprès de 20 investisseurs clés avant l’ouverture de son introduction en bourse. Le problème du Vijaya Diagnostic Center est entièrement une vente d’actions secondaires d’une valeur de 1 894 crore de Rs.

