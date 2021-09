Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 1er septembre 2021

Les actions américaines se sont repliées lors des échanges au jour le jour à Wall Street.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mercredi avec prudence, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Au début, les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse de 4 points à 17 121,50 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a bondi de 663 points ou 1,6% pour terminer à 57 552, et le Nifty 50 a zoomé de 201 points pour s’établir à 17 132. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges, le Nikkei 225 du Japon gagnant un pour cent tandis que l’indice Topix progressait de 0,84 pour cent. Pendant ce temps, Kospi de la Corée du Sud a légèrement baissé. Les actions américaines se sont repliées lors des échanges au jour le jour à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,11 %, le S&P 500 a perdu 0,13 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,04 %.

Deux introductions en bourse – Ami Organics et Vijaya Diagnostic Center – ouvriront à la souscription le mercredi 1er septembre 2021. Les deux introductions en bourse cherchent à augmenter cumulativement 2 465 crores de roupies. Ami Organics est l’un des principaux fabricants d’intermédiaires pharmaceutiques d’API clés ayant des applications dans des domaines thérapeutiques à forte croissance. Vijaya Diagnostic Center est la plus grande chaîne de diagnostic intégrée du sud de l’Inde, en termes de chiffre d’affaires, et également l’une des chaînes de diagnostic à la croissance la plus rapide en termes de chiffre d’affaires pour l’exercice FY20.

