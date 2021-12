Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 2 décembre

Les indices mondiaux étaient faibles jeudi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont vu le retour des taureaux mercredi, aidés par des données macroéconomiques positives. S&P BSE Sensex a zoomé de 619 points ou 1,09% pour terminer à 57 684 tandis que NSE Nifty 50 était de 183 points plus élevé à 17 166. En entrant dans la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options, SGX Nifty était profondément en rouge, faisant allusion à un renversement de l’élan positif d’hier. Les indices des pairs mondiaux étaient négatifs alors que le Dow Jones, le NASDAQ et le S&P 500 ont clôturé dans le rouge. Nikkei 225, TOPIX et KOSDAQ étaient également dans le rouge tandis que KOSPI était en hausse avec des gains.

Le marché des introductions en bourse est en pleine effervescence aujourd’hui avec trois émissions publiques disponibles pour les investisseurs. L’introduction en bourse de Star Health and Allied Insurance entre dans son dernier jour de vente aujourd’hui. L’introduction en bourse n’a fait l’objet d’une offre que pour 0,20%, aucune des catégories d’investisseurs n’ayant entièrement souscrit sa part. D’autre part, l’introduction en bourse de Tega Industries a été sursouscrite dès le premier jour. Les investisseurs de détail et les NII ont sursouscrit leurs parts. Parallèlement à ces deux, l’introduction en bourse d’Anand Rathi s’ouvre aujourd’hui dans une fourchette de prix fixe de Rs 530-550 par action.

Lire la suite