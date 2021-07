Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 2 juillet

SGX Nifty était en hausse avec des gains marginaux vendredi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont poursuivi leur mouvement de range et ont clôturé avec des pertes encore une fois jeudi. S&P BSE Sensex a terminé la séance de bourse d’expiration à 52 318 points, en baisse de 164 tandis que le NSE Nifty 50 est maintenant à 15 680. Les marchés plus larges ont reflété la chute, à l’exception des indices à petite capitalisation. Vendredi matin, SGX Nifty était dans le vert, signalant une dynamique positive avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux sont mitigés, car certains marchés asiatiques n’ont pas réussi à refléter les gains de Wall Street aux premières heures de la négociation. Nikkei 225, TOPIX et KOSPI étaient en hausse dans le vert tandis que KOSDAQ, Hang Seng et Shanghai Composite étaient en baisse dans le rouge.

Les banques pourraient constater une augmentation des pertes sur prêts de 232 points de base en glissement annuel à 9,8% d’ici la fin de cet exercice, a déclaré la Reserve Bank of India (RBI). Cependant, la banque centrale a déclaré que les prêteurs sont bien capitalisés pour gérer tout stress émergent. À la suite du verrouillage et de la perturbation des activités provoqués par la pandémie, le ratio brut d’actifs non productifs (NPA) pourrait atteindre 10,36 % d’ici mars de l’année prochaine si le stress est modéré et 11,22 % s’il est sévère, a déclaré jeudi RBI. Pour surmonter la crise, la plupart des banques ont maintenu des ratios d’adéquation supérieurs aux 9 % prescrits.

Lire la suite