Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 2 juin

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé avec prudence mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance, les contrats à terme Nifty se négociaient à plat avec un biais négatif à 15 624,50 sur singapourien Échange. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a brisé la série de victoires de quatre jours et a terminé à 51 934,88. Alors que l’indice Nifty 50 s’est établi à 15 574,85. Les pairs asiatiques se négociaient de manière mitigée au début des échanges, le Nikkei 225 japonais gagnant 0,22 pour cent. L’indice Topix a bondi de plus d’un demi pour cent. L’indice Kospi de la Corée du Sud a augmenté de 0,25% tandis que l’indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,36%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le S&P 500 a chuté mardi avec des baisses des actions de la santé et de la technologie. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,13 %, le S&P 500 a perdu 0,05 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,09 %.

La deuxième vague de Covid a entraîné une augmentation soudaine du taux de chômage en Inde – il est passé à 11,9% en mai contre 7,97 % le mois précédent. Le taux avait atteint pour la dernière fois les deux chiffres en juin de l’année dernière, alors qu’il était de 10,18 %. Selon les données du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), à l’exception des mois d’avril, mai et juin de l’année dernière, le chômage mensuel n’avait jamais dépassé la barre des deux chiffres au moins depuis janvier 2016

