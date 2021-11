Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 2 novembre

Les indices du marché mondial ont été positifs après la clôture de Wall Street avec des gains et la plupart des marchés asiatiques ont suivi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les taureaux sont revenus à Dalal Street lundi, aidant les principaux indices à retrouver des niveaux cruciaux. Le S&P BSE Sensex a grimpé de 831 points ou 1,4% pour clôturer à 60 138 tandis que le plus large NSE Nifty 50 a gagné 1,46% pour terminer à 17 929. Les marchés plus larges ont reflété la hausse, gagnant plus de 1% chacun tandis que India VIX a clôturé avec des pertes. Mardi matin, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir la poursuite de la dynamique positive. Les indices du marché mondial étaient positifs après la clôture de Wall Street avec des gains et la plupart des marchés asiatiques, à l’exception du Nikkei 225 et du TOPIX, ont grimpé en flèche aux premières heures de mardi.

Les investisseurs se sont précipités sur le marché des introductions en bourse lundi. L’émission publique de Sigachi Industries a été souscrite plus de 9 fois le premier jour de la vente tandis que l’introduction en bourse de Policybazaar a été souscrite 0,54 fois. La troisième introduction en bourse ouverte hier, SJS Enterprises, a fait l’objet d’une offre de 0,32 fois par les investisseurs. Les investisseurs particuliers ont sursouscrit leur part dans l’introduction en bourse de Policybazaar et Sigachi Industries. Pendant ce temps, l’introduction en bourse de Nykaa s’est clôturée hier avec un total d’abonnements atteignant 82,42 fois.

