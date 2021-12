Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 20 décembre

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Pendant les premières heures de négoce, SGX Nifty était en baisse avec des pertes, laissant présager un début d’écart pour les indices nationaux.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence de Dalal Street entrent dans la séance de bourse de lundi après avoir plongé dans le rouge lors de la séance de la semaine précédente. S&P BSE Sensex se situe à 57 011 tandis que Nifty 50 est à 16 985 après que les deux aient atteint plus de 3,5% au cours des cinq dernières séances de bourse. Au cours des premières heures de négociation, SGX Nifty était en baisse avec des pertes, laissant présager un début d’écart pour les indices nationaux. Les pairs mondiaux étaient dans le rouge lundi avec Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ tous dans le rouge. Les marchés boursiers américains avaient clôturé sur des pertes vendredi.

Les actions de Shriram Properties seront cotées en bourse aujourd’hui. Le crore de Rs 600 a été sursouscrit par toutes les catégories d’investisseurs plus tôt ce mois-ci, en tête par les investisseurs de détail. Le total des souscriptions pour l’introduction en bourse s’élevait à 4,6 fois. Les actions de Shriram Properties ont été proposées aux investisseurs dans une fourchette de prix fixe de Rs 113-118 par action. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la société est évaluée à environ 2,6 fois le P/B, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. Shriram Properties fait partie des principales sociétés de développement immobilier résidentiel en Inde du Sud et se classe parmi les cinq premières en termes de nombre d’unités lancées entre CY12 et Q3 CY21 dans les villes de niveau 1 de l’Inde du Sud. La société fait partie du groupe Shriram et est soutenue par Marquee Investors.

