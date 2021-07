Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 20 juillet

in

Les indices mondiaux étaient négatifs après que le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ aient terminé dans le rouge à la suite d’une attaque à la baisse à Wall Street. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux étaient sous le contrôle ferme des ours au milieu d’une vente massive sur le marché mondial. S&P BSE Sensex a clôturé la séance de bourse d’hier en baisse de 1,10% à 52 553 points tandis que le Nifty à 50 actions a clôturé en baisse de 1,07% à 15 752. Les actions bancaires figuraient parmi les principaux retardataires. Mardi matin, SGX Nifty était à nouveau assis dans le rouge, signalant un début chancelant pour le commerce de la journée. Les indices mondiaux étaient négatifs après que le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ aient terminé dans le rouge à la suite d’une attaque à la baisse à Wall Street. Les marchés boursiers asiatiques étaient également dans le rouge.

Même au milieu du sentiment baissier du marché, les investisseurs en introduction en bourse n’ont pas ralenti leurs opérations, continuant à souscrire massivement à l’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma. Aujourd’hui est le dernier jour pour enchérir sur l’émission qui a été souscrite 15,05 fois jusqu’à présent, toutes les poches d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission. Les investisseurs de détail ont fait une offre pour l’introduction en bourse 23 fois, tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit leur part de l’introduction en bourse 12 fois et les QIB ont fait une offre pour 1,97 fois l’émission. L’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma a été ouverte aux souscriptions vendredi dernier et a été sursouscrite en moins de deux heures.

