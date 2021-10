Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 20 octobre

Les indices mondiaux étaient mitigés après la clôture du Dow Jones, du S&P 500 et de l’indice NASDAQ sur des gains, mais les marchés asiatiques se sont échangés de manière mitigée. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Sensex et Nifty ont mis fin à leur séquence de sept jours de victoires consécutives mardi, clôturant la journée avec des pertes après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. Le S&P BSE Sensex s’est établi à 61 716 points tandis que le NSE Nifty 50 a terminé à 18 418. Les marchés plus larges se sont moins bien comportés que les indices de référence. Mercredi matin, SGX Nifty était en hausse dans le vert, laissant entrevoir un début plat à positif pour le commerce de la journée. Les indices mondiaux ont été mitigés après que le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ ont clôturé sur des gains. Les marchés boursiers asiatiques, cependant, se sont échangés dans les deux sens pendant les premières heures de mercredi.

Le système bancaire indien trace la voie de la reprise alors que Moody’s Investors Service a relevé la note du secteur à stable par rapport à l’opinion négative qu’il avait précédemment. L’agence de notation mondiale a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’économie indienne continue de se redresser au cours des 12 à 18 prochains mois, avec une croissance du PIB de 9,3% au cours de l’exercice et de 7,9% l’année suivante. Moody’s prévoit que la reprise de l’activité économique finira par stimuler la croissance du crédit. Baa3.

