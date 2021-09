Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 20 septembre

Les indices des pairs mondiaux ont été négatifs, car les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge lors de la session précédente. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont mis fin à leur séquence de gains de 3 jours pour se terminer par des pertes vendredi. S&P BSE Sensex a récolté 722 points par rapport à ses plus hauts historiques tandis que Nifty 50 a perdu 208 points pour terminer à 59 015 et 17 585, respectivement. Les marchés plus larges ont également clôturé avec des pertes tandis que la jauge de volatilité a grimpé de plus de 5%. Au début de la première séance de bourse de la journée, SGX Nifty était en baisse de 140 points, laissant entrevoir un début d’écart vers le bas pour le commerce de la journée. Les indices des pairs mondiaux ont été négatifs, car les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge lors de la session précédente. Hang Seng se négociait avec des pertes tandis que les marchés du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine sont restés fermés.

L’activité de biens de consommation durables du groupe Shapoorji Pallonji, gérée sous le label Eureka Forbes, sera rachetée par le fonds de capital-investissement américain Advent International dans le cadre d’un accord de 4 400 crores de roupies. Le groupe Shapoorji Pallonji a annoncé dimanche qu’Advent International allait acquérir une participation majoritaire de 72,56 % dans l’entreprise. Selon les contours de l’accord, Eureka Forbes sera scindée en une société autonome, puis sera cotée à l’ESB. Lors de sa cotation, Advent acquerra la participation majoritaire de SP Group, à la suite de quoi la société de capital-investissement fera une offre ouverte conformément au code de prise de contrôle SEBI. L’accord aidera le groupe SP à réduire une partie de sa dette.

