Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 21 décembre

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont connu la colère des ours lundi, finissant dans le rouge. Le S&P BSE Sensex a perdu 1 189 points ou 2,09 % de moins à 55 822 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 371 points ou 2,18 % à 16 614. Des marchés plus larges ont reflété la chute. Mardi matin, SGX Nifty était en hausse de plus de 150 points, faisant allusion à une possible tentative de retrait des taureaux sur Dalal Street. Les indices mondiaux sont mitigés alors que le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ ont clôturé dans le rouge du jour au lendemain, mais les marchés boursiers asiatiques ont légèrement augmenté. Shanghai Composite, Hang Seng, TOPIX, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ étaient tous en territoire positif.

Les actions de CE Info Systems (MapMyIndia) seront cotées en bourse aujourd’hui. L’émission publique de 1 039 crores de Rs, qui était entièrement une offre de vente, a été fortement sursouscrite par les investisseurs au début du mois. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour l’introduction en bourse 196 fois tandis que la partie des investisseurs non institutionnels a été souscrite 424,69 fois. La catégorie de détail a été souscrite 15,2 fois, portant le total des abonnements à 154,71 fois. Les actions de MapMyIndia ont été proposées aux investisseurs dans une fourchette de prix fixe de 1000 à 1033 Rs par action. Avant le jour de la cotation, les actions de MapMyIndia se négociaient à une forte prime de plus de Rs 600 par action sur le marché gris.

