Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 21 juin

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient profondément dans le rouge lundi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les haussiers pourraient chercher à reprendre le contrôle des marchés boursiers nationaux cette semaine, après avoir vu un certain sentiment baissier s’installer la semaine dernière. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 52 344 points tandis que l’indice Nifty 50 est à 15 683. SGX Nifty était en baisse de 191 points aux premières heures de la négociation lundi, faisant allusion à un début négatif pour Dalal Street. Les indices mondiaux étaient également dans le rouge, les marchés boursiers asiatiques étant profondément dans le rouge. Les indices de référence de Wall Street avaient clôturé la séance de négociation de vendredi avec des pertes. La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine avait fait connaître son intention d’annuler certaines baisses de taux d’ici 2023.

Le ministre des Finances du Kerala, KN Balagopal, a déclaré que la taxe sur les produits et services (TPS) vieille de 4 ans était antithétique au fédéralisme au départ, ajoutant à la liste des ministres des Finances des États cherchant une refonte complète de la structure, de la conception et de l’administration système fiscal. « Le fédéralisme coopératif est en jeu. La TPS n’a pas donné la productivité des revenus promise. Tirons au moins les leçons de l’expérience et restructurons la taxe. Il existe également de véritables inquiétudes concernant le (manque de) fonctionnement démocratique du Conseil de la TPS », a déclaré KN Balagopal. Plus tôt, Amit Mitra du Bengale occidental et Manpreet Singh Badal du Pendjab n’ont pas mâché leurs mots ces derniers temps dans leurs critiques du mode de fonctionnement du Conseil de la TPS. KN Balagopal a déclaré que le gouvernement de l’Union doit inculquer la confiance à tous les membres du Conseil de la TPS qu’un esprit véritablement démocratique régira le fonctionnement du Conseil.

