Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 21 octobre

Les indices mondiaux étaient mitigés après le gain du Dow Jones et du S&P 500, mais le NASDAQ a clôturé dans le rouge. Les marchés boursiers asiatiques évoluaient dans les deux sens pendant les premières heures de négociation. (Image : .)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux ont connu une volatilité accrue mercredi et ont clôturé sur des pertes. S&P BSE Sensex s’est établi à 61 259 tandis que NSE Nifty 50 a terminé la journée à 18 266. Les marchés plus larges ont clôturé dans le rouge. India VIX a bondi de 5,35% pour clôturer au-dessus de 18 niveaux. En entrant dans la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options, SGX Nifty se négociait en territoire positif, laissant entrevoir une dynamique positive en train de s’accumuler avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux étaient mitigés après le gain du Dow Jones et du S&P 500, mais le NASDAQ a clôturé dans le rouge. Les marchés boursiers asiatiques évoluaient dans les deux sens pendant les premières heures de négociation

La mauvaise banque pourrait entrer en action en janvier, les prêteurs transférant le premier lot de mauvais actifs d’une valeur d’environ Rs 90 000 crore à la National Asset Reconstruction Company (NARCL). Après avoir reçu l’approbation du centre en septembre, la bad bank a maintenant reçu une licence de la Reserve Bank of India (RBI) pour démarrer ses opérations. Le cabinet a déjà approuvé une proposition visant à offrir une garantie souveraine sur les reçus de sécurité (SR) émis par la NARCL, dont le coût est estimé à 30 600 crore de roupies sur cinq ans. Dans la première phase, les actifs toxiques entièrement provisionnés seront transférés.

Lire la suite