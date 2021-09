Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 21 septembre

in

SGX Nifty était dans le vert mardi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux se sont effondrés lundi, abandonnant leurs gains intrajournaliers pour finir dans le rouge au milieu d’une vente mondiale d’actions. Le S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 0,89% à 58 490 points tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé en baisse de 1,07% à 17 397. Bank Nifty était également sous l’emprise des ours, en chute de 1,76% tandis que India VIX, l’indice de volatilité, a grimpé de 14,85%. Mardi matin, SGX Nifty s’échangeait avec des gains, faisant allusion à une accumulation d’élan positif avant le commerce de la journée. Cependant, les marchés boursiers mondiaux étaient plongés dans le rouge. Le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ ont tous clôturé en baisse de plus de 1,7% tandis que les indices boursiers asiatiques ont reflété la chute.

L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies Limited sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui. La société cherche à augmenter Rs 170,77 crore de l’introduction en bourse, offrant des actions dans la fourchette de prix de Rs 165-175 par action du visage de Rs 10 chacune. L’introduction en bourse est un mélange d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 30 crores de roupies, tandis que le reste est une offre de vente (OFS) par des investisseurs existants. Dans l’espace non coté, les actions de Paras Defence and Space Technologies se négociaient à une prime de Rs 210 par action.

Lire la suite