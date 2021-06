Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 22 juin

in

Tous les principaux marchés boursiers asiatiques étaient en hausse à l’exception de Hang Seng. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont fortement évolué lundi, rebondissant du fond du rouge à la fin avec des gains. À la cloche de clôture, S&P BSE Sensex était à 52 274 points. L’indice a bondi de 834 points par rapport à son plus bas intra-journalier. L’indice nifty-50 a terminé à 15 765. Les marchés plus larges ont suivi la tendance et ont clôturé sur des gains, certains surperformant les indices de référence. SGX Nifty s’échangeait dans le vert mardi matin, laissant présager un départ positif pour les marchés domestiques. Les indices mondiaux étaient positifs après la montée en flèche de Wall Street lundi. Tous les principaux marchés boursiers asiatiques étaient en hausse, à l’exception de Hang Seng.

Le tribunal d’appel des valeurs mobilières (SAT) a autorisé lundi PNB Housing Finance à tenir son assemblée générale extraordinaire (AGE). La société de financement du logement sollicite le vote des actionnaires sur l’attribution d’actions préférentielles de Rs 4 000 crores au joueur de capital-investissement Carlyle et à d’autres, y compris General Atlantic et l’ancien véhicule d’investissement familial de l’ancien directeur général et PDG de HDFC Bank Aditya Puri. Les actions doivent être au prix de Rs 390 pièce pour l’attribution préférentielle. Le tribunal n’a cependant pas autorisé PNB Housing Finance à divulguer les résultats du vote. Auparavant, SEBI avait empêché PNB Housing Finance de l’attribution préférentielle après qu’un cabinet de conseil en procuration a souligné que l’émission préférentielle proposée était contraire aux intérêts des actionnaires publics.

Lire la suite