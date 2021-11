Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 22 novembre

Les signaux mondiaux étaient mitigés, les marchés boursiers asiatiques évoluant dans les deux sens. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de bourse de cette semaine après s’être reposés pendant un week-end prolongé, avant lequel les ours semblaient avoir le contrôle. S&P BSE Sensex a terminé la semaine précédente avec trois baisses successives pour s’établir à 59 636 tandis que NSE Nifty 50 était à 17 765. Les marchés plus larges ont plus ou moins reflété la chute. Lundi matin, SGX Nifty était dans le vert, faisant allusion à une accumulation de dynamique positive. Pendant ce temps, les indices mondiaux étaient mitigés alors que les marchés boursiers asiatiques évoluaient dans les deux sens, de la même manière que les indices boursiers de référence américains ont clôturé vendredi dernier.

L’introduction en bourse de Go Fashion (Inde) sera clôturée pour les souscriptions aujourd’hui. À l’aube du dernier jour de la vente initiale des actions, l’émission publique a été souscrite 2,45 fois avec des investisseurs particuliers en tête de la charge et largement sursouscrits à l’introduction en bourse. Jusqu’à présent, les investisseurs de détail ont fait une offre pour 12,81 fois leur part réservée, tandis que les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour 0,03 fois leur part. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit à 0,37 fois l’IPO. Dans l’ensemble, l’émission a suscité des offres pour 1,97 crore d’actions contre 80,79 lakh proposées. De plus, Latent View Analytics fera ses débuts en bourse aujourd’hui.

