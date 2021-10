Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 22 octobre

Les indices mondiaux ont été mitigés alors que le S&P 500 et le NASDAQ ont terminé dans le vert tandis que le Dow Jones a clôturé avec des pertes marginales. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux ont continué d’être sous le contrôle ferme des ours jeudi alors que les principaux indices ont clôturé dans le rouge. S&P BSE Sensex a organisé une reprise en une heure, mais a clôturé à 60 923 points tandis que NSE Nifty 50 s’est établi à 18 178. Les marchés plus larges ont clôturé dans le rouge tandis que Bank Nifty était en hausse de 1,3% à la clôture. Le dernier jour de négociation de la semaine, SGX Nifty était en hausse dans le vert, faisant allusion à un début plat à positif pour le commerce de la journée. Les indices mondiaux ont été mitigés alors que le S&P 500 et le NASDAQ ont terminé dans le vert tandis que le Dow Jones a clôturé avec des pertes marginales. Les marchés asiatiques étaient largement dans le vert.

La bataille entre Invesco et Zee Entertainment Enterprises a pris une autre tournure avec la Haute Cour de Bombay jeudi demandant à Zee de convoquer l’assemblée générale extraordinaire (AGE) convoquée par Invesco. Le tribunal a toutefois ajouté que les résultats de l’AGE devaient être « suspendus » jusqu’à ce qu’il se prononce sur la légalité de la réquisition. L’AGE sera présidée par une personne compétente telle qu’un juge de la Haute Cour à la retraite, un avocat principal ou une personne du monde de l’entreprise, selon l’ordonnance. Zee informera le tribunal de la date de l’AGE aujourd’hui. Invesco et OFI Global China Fund avaient demandé une AGE le mois dernier pour évincer certains administrateurs et procéder à de nouvelles nominations.

