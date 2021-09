Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 22 septembre

Les indices mondiaux étaient négatifs mercredi matin. (Image : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des actions nationales ont rebondi par rapport aux creux de mardi alors que les taureaux ont pris le contrôle de Dalal Street. Sensex a bondi de 773 points par rapport aux creux intrajournaliers pour terminer à 59 005 tandis que le NSE Nifty 50 a rebondi de 236 points pour clôturer à 17 562. Les marchés plus larges, à l’exception des indices à petite capitalisation, ont reflété la hausse. Mercredi matin, SGX Nifty était assis dans le rouge, faisant allusion à un élan négatif en train de s’accumuler avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux ont été largement négatifs pendant les premières heures de négociation après la clôture du Dow Jones et du S&P 500 avec des pertes au cours de la session précédente. Les marchés boursiers asiatiques ont suivi la chute.

Le premier jour de la vente, l’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies a été sursouscrite car les investisseurs particuliers ont fortement souscrit à l’émission. A l’issue de la première journée, l’émission publique a été souscrite 16,57 fois, les investisseurs particuliers souscrivant leur part 31,36 fois. Les investisseurs non institutionnels ont également sursouscrit leur part de 2,77 fois tandis que les offres d’acheteurs institutionnels qualifiés ont été largement réduites. L’offre publique initiale de Rs 171 crore de la société, qui est un mélange d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants et d’une nouvelle émission d’actions. Les actions de Paras Defence and Space Technologies sont proposées dans la fourchette de prix de Rs 165-175 par action.

Lire la suite