Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 23 août

Les signaux mondiaux étaient positifs lundi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de bourse de la semaine, dans l’espoir de récupérer une partie des pertes subies lors des séances de bourse précédentes. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 55 392 tandis que l’indice NSE Nifty 50 est à 16 450. SGX Nifty s’échangeait à plus de 150 points de plus avant la séance du jour, laissant présager un début positif pour les actions nationales. Les signaux mondiaux ont été positifs alors que les marchés asiatiques ont progressé lundi matin, rebondissant par rapport aux plus bas de la semaine dernière, reflétant la clôture positive de Wall Street lors de la session précédente.

Nuvoco Vistas fera ses débuts dans Dalal Street aujourd’hui. L’introduction en bourse de 5 000 crores de Rs de la société a été souscrite 1,71 fois plus tôt ce mois-ci dans la fourchette de prix de 560 à 570 Rs par action. Les investisseurs en introduction en bourse surveilleront la cotation avec nervosité après avoir vu la cotation à prix réduit de CarTrade Tech vendredi dernier. Sur le marché gris, les actions de Nuvoco Vistas se négociaient à rabais la semaine dernière. Nuvoco Vistas rejoindra des sociétés cotées telles que Ultratech Cement, Shree Cement, Ambuja Cements et ACC en bourse.

