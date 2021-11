Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 23 novembre

Les indices mondiaux sont mitigés après la clôture du Dow Jones avec des gains tandis que le NASDAQ et le S&P 500 ont terminé dans le rouge. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les ours ont forcé les marchés intérieurs à corriger lundi, entraînant la plus forte baisse sur une seule journée depuis avril de cette année. Le S&P BSE Sensex a atteint 1 170 points ou 1,96 % pour terminer à 58 465 tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé 348 points ou 1,96 % en baisse à 17 416. Les marchés plus larges ont reflété la chute dans un climat de marché ébranlé. Au début de la séance de bourse de mardi, SGX Nifty était dans le rouge, laissant présager une poursuite de la faible dynamique du marché. Les indices mondiaux sont mitigés après la clôture du Dow Jones avec des gains tandis que le NASDAQ et le S&P 500 ont terminé dans le rouge. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient faiblement.

Les actions de Latent View Analytics commenceront à être négociées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de 600 crores de Rs a été souscrite 326,49 fois, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont offert 145 fois la part réservée tandis que les investisseurs non institutionnels ont souscrit à l’émission 850 fois. Les investisseurs particuliers ont soumissionné pour l’introduction en bourse 119 fois. Au milieu du sentiment baissier du marché et de la faible cotation de Paytm, la prime du marché gris de Latent View a chuté mais se négocie toujours à une prime significative par rapport au prix de l’introduction en bourse.

