Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 24 août 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début des échanges, après que le Nasdaq Composite a atteint un sommet de clôture record

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un démarrage positif mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux se négociaient 95 points ou 0,58% de plus à 16 590 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a clôturé à 55 555 et NSE Nifty 50 a clôturé à 16 496, avec un bond de 0,28 %. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début des échanges, après que le Nasdaq Composite a atteint un sommet record en clôture. Le Nikkei 225 du Japon a gagné 1,15 % et l’indice Topix a progressé de 1,18 %. Le sud-coréen Kospi a bondi de 1,55%. Dans le commerce du jour au lendemain à Wall Street, des données de ventes à domicile plus solides que prévu et l’approbation réglementaire complète du vaccin Covid-19 de Pfizer ont renforcé le sentiment. Le Dow Jones a grimpé de 0,6%, le S&P 500 de 0,8% et le Nasdaq Composite, riche en technologies, a bondi de 1,6%.

Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance India feront leurs débuts en bourse sur les bourses le mardi 24 août. Chemplast Sanmar sera réinscrite en bourse après avoir été radiée des bourses il y a près de dix ans. L’introduction en bourse de Rs 3 850 crore de Chemplast Sanmar a été souscrite 2,17 fois. Alors qu’Aptus Value Housing Finance a été souscrit 17,20 fois.

Lire la suite