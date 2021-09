Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 24 septembre 2021

Au milieu de la crise d’Evergrande en Chine, les marchés boursiers asiatiques ont été jugés mitigés.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des actions nationales BSE Sensex et Nifty 50 commençaient avec prudence vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Au cours de la session précédente, les principaux indices ont atteint des sommets de clôture record. Les analystes estiment que BSE Sensex est sur le point d’atteindre la barre des 60 000. Le jour de l’expiration hebdomadaire de F&O, BSE Sensex a progressé de 958 points ou 1,63 % pour terminer au plus haut niveau jamais atteint 59 885, tandis que Nifty 50 de NSE a zoomé de 276 points ou 1,57 % pour s’établir à 17 823. Au milieu de la crise d’Evergrande en Chine, les marchés boursiers asiatiques ont été jugés mitigés. Le Nikkei du Japon a bondi de 2% tandis que l’indice Topix a gagné plus de 2%. Kospi de la Corée du Sud a légèrement augmenté d’un demi pour cent. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont terminé en hausse de plus de 1%. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 506,5 points, soit 1,48 %, le S&P 500 a gagné 53,34 points, soit 1,21 %, et le Nasdaq Composite a ajouté 155,40 points, soit 1,04 %.

Les actions Sansera Engineering devraient faire leurs débuts à Dalal Street le 24 septembre, vendredi. L’émission publique de 1 283 crores de Rs, qui a été ouverte du 14 au 16 septembre, a été souscrite 11,47 fois. Après une cotation réussie, la société rejoindra d’autres sociétés cotées telles que Endurance Technologies, Minda Industries, Sundram Fasteners, Suprajit Engineering, Bharat Forge, Motherson Sumi Systems et Mahindra CIE Automotive en bourse.

