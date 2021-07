Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 26 juillet

Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés lundi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de bourse de la semaine après deux jours consécutifs de gains. Le S&P BSE Sensex se situe actuellement à 52 975 points tandis que le NSE Nifty 50 est à 15 856 points. Cependant, les ours pourraient tenter de reprendre le contrôle de Dalal Street aujourd’hui, SGX Nifty faisant allusion à un début faible, s’échangeant 99 points de moins. Les indices des pairs mondiaux ont été mitigés même si Wall Street a clôturé dans le vert vendredi. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée, Hang Seng et Shanghai Composite étant dans le rouge tandis que Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ ont bondi à la hausse.

Dalal Street continuera d’être déplacé par la saison des résultats cette semaine avec les offres publiques initiales. À la fin de la semaine dernière, la plus grande entreprise privée indienne, Reliance Industries Ltd (RIL), a annoncé ses résultats trimestriels. Cela a été suivi par la cigarette au géant de l’hôtellerie ITC et au géant bancaire ICICI Bank au cours du week-end. “Les marchés réagiront d’abord lundi aux résultats de trois majors Reliance Industries, ITC et ICICI Bank dont le poids dans Nifty est d’environ 20%. Il suivra les indices mondiaux pour l’orientation future du marché tandis que de nombreuses actions spécifiques aux actions seront observées compte tenu de la saison des résultats en cours », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services. Cette semaine, les marchés pourraient voir l’ouverture de l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences et Rolex Rings. Plus tard, les investisseurs garderont également un œil sur la cotation de Tatva Chintan Pharma.

