Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 27 août 2021

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté en début de séance vendredi alors que les investisseurs sont restés prudents avant le symposium annuel de Jackson Hole de la Réserve fédérale américaine. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Vendredi, les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 prévoyaient un démarrage prudent pour BSE Sensex et Nifty 50. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé à 55 949 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé à 16 637 – les deux gagnant 0,01 %. Les marchés boursiers asiatiques ont chuté en début de séance vendredi alors que les investisseurs sont restés prudents avant le symposium annuel de Jackson Hole de la Réserve fédérale américaine. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,85% tandis que l’indice Topix a chuté de 0,74%. Le Kospi de la Corée du Sud a perdu 0,33%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les indices boursiers américains ont chuté. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,15% et le S&P 500 de 0,23%. Le Nasdaq Composite a perdu 0,15%.

Le Moody’s Investors Service a déclaré jeudi que la deuxième vague d’infections à Covid avait augmenté les risques d’actifs pour les banques indiennes, mais une grave détérioration est peu probable. Il a déclaré que la deuxième vague d’infections à coronavirus en Inde a exacerbé le stress chez les particuliers et les petites entreprises qui ont été les plus durement touchés par l’épidémie initiale. Néanmoins, un certain nombre de facteurs empêcheront une forte augmentation des prêts à problèmes, et les banques disposent de réserves suffisantes pour absorber les pertes sur prêts anticipées.

