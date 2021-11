Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 29 novembre

Les indices mondiaux étaient négatifs lundi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux entrent dans la séance de bourse de lundi en raison des lourdes pertes subies la semaine précédente. S&P BSE Sensex a récolté 1 687 points vendredi tandis que NSE Nifty 50 a perdu 509 points pour s’établir à 17 026. SGX Nifty était en hausse avec des gains avant le commerce de la journée, faisant allusion à une dynamique positive en train de s’accumuler sur Dalal Street. Pendant ce temps, les signaux mondiaux ont été largement négatifs, les marchés asiatiques étant restés dans le rouge. KOSPI, KOSDAQ, Shanghai Composite, Nikkei 225 et TOPIX étaient tous en rouge.

L’introduction en bourse de Star Health and Allied Insurance Company et de Tega Industries ouvrira aux souscriptions cette semaine. L’introduction en bourse de Star Health s’ouvrira le 30 novembre alors que la société, soutenue par le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala, cherche à lever jusqu’à Rs 7 249 crore de l’émission publique. L’émission est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente. D’autre part, l’introduction en bourse de Tega Industries est purement une offre de vente de 1 36 69 478 actions par les promoteurs et un actionnaire existant. L’introduction en bourse verra les actionnaires vendeurs augmenter de près de 619 crores de roupies.

