Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 3 août 2021

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la baisse en début de séance mardi, avant la dernière décision de la Banque de réserve d’Australie sur les taux d’intérêt.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 affichaient une ouverture négative mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Lors de la session précédente, les actions Sensex et Nifty 50 à 30 actions ont terminé plus d’un demi pour cent de plus. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la baisse en début de séance mardi, avant la dernière décision de la Banque de réserve d’Australie sur les taux d’intérêt. Le Nikkei 225 du Japon a perdu près de 1% tandis que l’indice Topix a perdu 0,7%. Le sud-coréen Kospi a gagné 0,11%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé légèrement en baisse en raison des inquiétudes concernant la variante Delta du coronavirus. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,28 %, l’indice S&P500 a perdu 0,18 %, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 0,06 %.

S’appuyant sur l’énorme intérêt des investisseurs pour le secteur de la santé, cinq sociétés pharmaceutiques exploiteront le marché de l’offre publique initiale (IPO) au cours des deux prochaines semaines pour lever plus de 8 000 crores de roupies. La liste comprend l’introduction en bourse de Rs 4 000 crore par Emcure Pharma, soutenue par Bain Capital, l’émission de Rs 1 500 crore par Vijaya Diagnostic Centre, les sociétés de diagnostic Krsnaa Diagnostics (Rs 1 200 crore) et le fabricant de médicaments en vrac basé à Mumbai Supriya Lifesciences (Rs 1 200 crore), et le développement et le fabricant de contrats de formulations pharmaceutiques (CDMO) question de Rs 400 crore de Windlass Biotech.

