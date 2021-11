Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 3 novembre

Les indices mondiaux étaient mitigés après la clôture de Wall Street avec des gains, mais les marchés asiatiques se négociaient de manière mitigée. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont clôturé dans le rouge mardi, les haussiers n’ayant pas continué à augmenter. S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 109 points à 60 029 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 40 points pour terminer à 17 888. Les marchés plus larges, cependant, ont surperformé les indices de référence et ont clôturé sur des gains. Mercredi matin, SGX Nifty était dans le vert, laissant présager un début de transaction positif. Les indices mondiaux étaient mitigés après la clôture de Wall Street avec des gains, mais les marchés asiatiques se négociaient de manière mitigée. Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse dans le rouge tandis que Hang Seng s’échangeait avec des gains.

Les introductions en bourse de Policybazaar, SJS Enterprises et Sigachi Industries seront closes pour la souscription aujourd’hui. Alors que l’émission de SJS Enterprises n’a pas encore été entièrement souscrite, celle de Policybazaar a fait l’objet d’une offre 1,59 fois par des investisseurs, des investisseurs particuliers et des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ayant sursouscrit leur quota. Sigachi Industries a suscité le plus d’intérêt parmi les introductions en bourse actuelles. L’émission publique a été souscrite 23,12 fois, les NII et les investisseurs particuliers ayant largement sursouscrit l’émission. Les investisseurs peuvent enchérir pour les trois introductions en bourse jusqu’à aujourd’hui soir.

