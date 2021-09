Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 30 septembre

Les indices mondiaux étaient mitigés jeudi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices boursiers de référence ont de nouveau été volatils mercredi, clôturant dans le rouge. Le S&P BSE Sensex a rebondi par rapport aux creux intrajournaliers mais a terminé en baisse de 0,43% à 59 413 tandis que le NSE Nifty 50 n’a pas réussi à conserver ses gains intrajournaliers et a terminé la journée avec des pertes à 17 711. Les indices midcap et smallcap ont clôturé la journée dans le vert. En entrant dans la session mensuelle d’expiration des contrats à terme et des options, SGX Nifty était dans le rouge, laissant entrevoir une dynamique négative continue pour les actions nationales. Les indices mondiaux étaient mitigés après la fermeture des indices boursiers de Wall Street dans les deux sens et les marchés asiatiques étaient mitigés.

Le premier jour de la vente, l’introduction en bourse d’Aditya Birla Sun Life AMC a été souscrite à 58 % par les investisseurs. Les investisseurs particuliers ont dominé le décompte des souscriptions, sursouscrivant la part qui leur était réservée. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit à leur part 0,14 fois le premier jour, tandis que les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’avaient encore offert aucune part significative. L’introduction en bourse restera ouverte jusqu’à demain, où les investisseurs peuvent enchérir sur des actions dans une fourchette de prix fixe de 695 à 712 Rs par action. La prime du marché gris d’Aditya Birla Sun Life AMC a baissé ces derniers jours.

