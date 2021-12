Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 6 décembre

Les signaux mondiaux étaient négatifs après que Wall Street ait clôturé la session précédente dans le rouge et que les marchés asiatiques aient baissé. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux entrent dans la séance de bourse de lundi à la suite d’une attaque à la baisse vendredi qui a fait baisser les indices. S&P BSE Sensex est actuellement placé à 57 696 tandis que NSE Nifty 50 est assis à 17 196 – tous deux en baisse de plus de 1% vendredi. India VIX se situe désormais à 18,46 niveaux après avoir gagné 2% lors de la dernière séance de bourse. Lundi matin, SGX Nifty était en hausse avec des gains, signalant l’accumulation d’un élan positif avant le commerce de la journée. Les indices mondiaux étaient négatifs après que Wall Street ait clôturé la session précédente dans le rouge et que les marchés asiatiques se négociaient avec des pertes aux premières heures de lundi.

L’introduction en bourse d’Anand Rathi Wealth sera clôturée pour la souscription aujourd’hui. Jusqu’à présent, l’émission publique a été offerte 3,02 fois par des investisseurs, tous les investisseurs particuliers et non institutionnels ayant sursouscrit leur part de l’introduction en bourse. Les investisseurs auront deux autres introductions en bourse dans lesquelles investir cette semaine alors que Rategain Travel Technologies et Shriram Properties ouvriront à la souscription. D’autres acteurs du marché garderont un œil attentif sur le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de réserve indienne, qui entamera aujourd’hui ses délibérations bimensuelles de trois jours.

