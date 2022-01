Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 6 janvier

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Entamant la première session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options de l’année, SGX Nifty était plongé dans le rouge, chutant de plus de 100 points, signalant un début de transaction négatif.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés intérieurs ont grimpé en flèche mercredi, marquant la quatrième session consécutive où les taureaux étaient en contrôle. S&P BSE Sensex a ajouté 367 points ou 0,61% pour s’établir à 60 223 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a bondi de 120 points ou 0,67% pour terminer à 17 925. Entamant la première session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options de l’année, SGX Nifty était plongé dans le rouge, perdant plus de 100 points, signalant un début de transaction négatif. Les indices mondiaux ont été négatifs après que le NASDAQ ait atteint 3,34% pendant la nuit, suivi d’une chute de près de 2% du S&P 500 et d’une baisse de 1,07% du Dow Jones. Les marchés asiatiques étaient également dans le rouge.

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever ses taux plus rapidement que prévu, ont laissé entendre les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) lors de leur réunion qui s’est tenue au début du mois dernier. Le procès-verbal de la réunion a été publié mercredi, où les membres ont discuté du fait qu’une reprise de l’économie américaine et l’inflation ininterrompue pourraient pousser la Fed à augmenter ses taux d’intérêt plus rapidement. En outre, les membres du FOMC ont également discuté de la possibilité de réduire ses avoirs. Les commentaires bellicistes des membres de la banque centrale américaine ont forcé le NASDAQ à chuter de plus de 3% mercredi.

