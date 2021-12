Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 7 décembre

Les indices mondiaux étaient positifs et favorisaient les haussiers après le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ qui ont augmenté au cours de la session précédente. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les ours ont continué de dicter les mouvements du marché boursier lundi au milieu de l’inquiétude croissante concernant la variante Omicron Covid-19. Le S&P BSE Sensex a terminé 949 points ou 1,65% en baisse à 56 747 tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé 284 points dans le rouge à 16 912. Des marchés plus larges ont emboîté le pas. Mardi matin, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir un élan positif en vue de la transaction de la journée. Les indices mondiaux étaient positifs et favorisaient les haussiers après que le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ aient augmenté au cours de la session précédente tandis que les marchés asiatiques ont reflété leur mouvement haussier.

Gardant le marché des IPO chaud, l’émission publique de Rategain Travel Technologies sera ouverte à la souscription aujourd’hui. La société cherche à lever 1 336 crores de Rs via l’introduction en bourse, qui comprend une nouvelle émission de capitaux propres d’une valeur de 375 crores de Rs, tandis que les 961 crores de Rs restants sont une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’introduction en bourse dans la fourchette de prix fixe de 405 à 425 Rs par action, dans un lot de 35 actions. Rategain Travel Technologies est l’une des principales sociétés de technologie de distribution pour l’industrie mondiale de l’hôtellerie et du voyage. Rategain fournit des solutions technologiques d’accueil et de voyage via la plate-forme SaaS.

Lire la suite