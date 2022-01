Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 7 janvier

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : À l’entame de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était assis dans le vert, faisant allusion au retour des taureaux à Dalal Street.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés intérieurs ont subi la pression des ours lors de la session hebdomadaire d’expiration des F&O jeudi et se sont clôturés avec des pertes. Le S&P BSE Sensex est désormais placé à 59 601, en baisse de 621 points de 1,03% hier. L’indice NSE Nifty 50 a clôturé à 17 745, effaçant 179 points. Entamant la dernière séance de négociation de la semaine, SGX Nifty était assis dans le vert, faisant allusion au retour des taureaux à Dalal Street. Les indices mondiaux étaient mitigés après la clôture du Dow Jones, du NASDAQ et du S&P 500 avec des pertes, mais les marchés boursiers asiatiques montaient.

Reliance Industries de Mukesh Ambani lève des fonds et en investit en même temps. Jeudi, RIL a annoncé avoir investi 200 millions de dollars dans la plate-forme de livraison hyperlocale Dunzo pour une participation de 25,8%, tandis que RIL à l’étranger a levé 4 milliards de dollars dans la plus grande émission d’obligations en devises étrangères jamais réalisée en Inde. RIL a déclaré avoir émis des obligations pour refinancer des emprunts à coût élevé. Les obligations à trois tranches ont une échéance de 10 ans, 30 ans et 40 ans. En revanche, l’investissement de RIL dans Dunzo est le plus important que ce dernier ait levé. L’investissement intervient à un moment où le marché de la livraison locale se réchauffe alors que les entreprises tentent d’offrir des livraisons plus rapides dans le but de conquérir des parts de marché.

