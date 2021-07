Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 7 juillet

Les indices mondiaux étaient mitigés mercredi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les réservations de bénéfices sur Dalal Street ont forcé les marchés intérieurs à clôturer dans le rouge mardi. S&P BSE Sensex a atteint un nouveau sommet historique de 53 129 mais n’a pas réussi à se maintenir et a clôturé dans le rouge. L’indice NSE Nifty 50 a clôturé à 15 818, en baisse de près de 100 points par rapport aux sommets intrajournaliers. Au début de la troisième séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était dans le rouge, laissant présager une poursuite de la tendance à la baisse. Les indices mondiaux étaient également mitigés, les indices de Wall Street ayant terminé dans les deux sens, tandis que les marchés boursiers asiatiques étaient largement dans le rouge.

Aujourd’hui, les offres publiques initiales (IPO) de Clen Science and Technology et GR Infraprojects seront ouvertes à la souscription. Collectivement, les deux introductions en bourse prévoient d’augmenter le crore de Rs 2 509, à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. 35 % des deux introductions en bourse ont été réservées à des investisseurs particuliers. Étant purement une offre de vente (OFS), Clean Science et GR Infraprojects ne recevront aucun fonds de l’émission publique. Clean Science and Technology, un fabricant de produits chimiques de spécialité, a levé 464 crores de roupies auprès d’investisseurs clés. D’un autre côté, GR Infraprojects a réussi à lever 283 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant l’introduction en bourse.

