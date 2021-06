Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 7 juin

Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée aux premières heures de la séance lundi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont grimpé à la hausse la semaine dernière, Nifty 50 établissant à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques. Avant la première séance de bourse de cette semaine, S&P BSE Sensex est placé à 52 100 tandis que l’indice Nifty 50 est à 15 670. SGX Nifty s’échangeait dans le vert, laissant entrevoir une certaine dynamique positive avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux étaient cependant mitigés. Wall Street avait clôturé sur des gains vendredi, mais les pairs asiatiques se négociaient de manière mitigée aux premières heures de la séance lundi. Shanghai Composite, Nikkei 225 et TOPIX étaient dans le vert tandis que KOSPI, KOSDAQ et Hang Seng étaient dans le rouge.

Il est peu probable que le gouvernement central dévoile de nouvelles mesures de relance pour aider l’économie frappée par la pandémie à sortir de la deuxième vague de covid-19. Au lieu de cela, le gouvernement se concentrera sur les propositions budgétaires, principalement dans le secteur des infrastructures. Le budget de l’Union présenté en février de cette année, prend déjà en compte la nécessité d’une reprise plus rapide après la pandémie qui a aidé l’effondrement de l’économie et implique certaines mesures qui aideront dans le processus. Le gouvernement cherchera également à entreprendre des dépenses d’investissement. Vendredi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a demandé à divers ministères des Infrastructures et entreprises du secteur public central (CPSE) de « débuter » les dépenses d’investissement et d’assurer l’achèvement dans les délais des grands projets.

