Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 7 septembre

Mardi matin, Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse avec des pertes tandis que Hang Seng, TOPIX et Nikkei 225 étaient en hausse dans le vert. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les taureaux continuent de dominer Dalal Street, poussant à nouveau les indices de référence à des sommets historiques lundi. S&P BSE Sensex a clôturé la transaction de la veille à 58 296 tandis que NSE Nifty 50 a terminé à 17 377. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. Bank Nifty a chuté d’un demi pour cent lundi, clôturant la journée à 36 592. Mardi matin, SGX Nifty s’échangeait à plat. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés. Les principaux marchés boursiers asiatiques évoluaient dans les deux sens. Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse avec des pertes tandis que Hang Seng, TOPIX et NIkkei 225 étaient en hausse dans le vert. Wall Street est restée fermée lundi.

Le régulateur des marchés de capitaux SEBI (Securities and Exchange Board of India) a interdit 85 entités des marchés de capitaux pour une période pouvant aller jusqu’à un an pour pratiques commerciales frauduleuses. Dans son ordonnance, le régulateur a empêché Sunrise Asian et ses cinq directeurs d’alors des marchés des capitaux pendant un an et les 79 entités connectées pendant six mois. SEBI avait mené une enquête sur le script de Sunrise Asian pour la période du 16 octobre 2012 au 30 septembre 2015, sur la base d’une référence reçue du directeur principal de l’impôt sur le revenu (enquête), Kolkata. L’organisme de surveillance du marché a constaté qu’à la suite de l’attribution d’actions dans le cadre du plan de fusion, Sunrise Asian et ses directeurs d’alors avaient mis au point un accord selon lequel 83 entités liées avaient manipulé le prix du script dans quatre tranches de négociation au cours de la période d’enquête, violant ainsi le PFUTP. normes.

Lire la suite