Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 8 juin

Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient avec des gains mardi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont clôturé sur des gains lors d’une séance de négociation volatile lundi. Sensex a terminé la journée à ses plus hauts niveaux de clôture à 52 328, tandis que le Nifty s’est établi à 15 751 après avoir atteint un nouveau sommet historique. Mardi matin, SGX Nifty était en hausse de 40 points, suggérant une dynamique positive pour les actions nationales. Les indices des pairs mondiaux ont été largement positifs. Les indices boursiers à Wall Street ont fini mitigés avec le NASDAQ en hausse mais le S&P 500 et le Dow Jones en baisse. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ se négociaient tous dans le vert.

Les banques ont jusqu’à présent identifié Rs 89 000 crore de comptes stressés qui seront transférés à la National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL). Ledit montant a été dérivé de 22 comptes stressés qui ont été distingués par les prêteurs. Le président de l’Association des banques indiennes (IBA), Rajkiran Rai G, a déclaré que les banques avaient identifié des comptes pouvant aller à l’ARC dans la première phase et étaient arrivées à ce nombre. “Cependant, une fois l’ARC formé, la direction examinera ces actifs et seulement s’ils trouvent que cela en vaut la peine, ils feront une offre”, a déclaré Rai.

