Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 8 novembre 2021

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50, affichaient une ouverture positive le premier jour du nouveau Samvat 2078. Les contrats à terme Nifty se négociaient de 37 points ou 0,21% en hausse à 17977,50 sur la bourse de Singapour en début de séance lundi. Lors de la séance précédente, le S&P BSE Sensex a clôturé 257 points ou 0,43% en baisse à 59 771 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 59,75 points à 17 829. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse, tandis que les prix du pétrole ont bondi de plus d’un pour cent. Le Nikkei du Japon s’échangeait en baisse de 0,2% tandis que l’indice Topix était en baisse dans le rouge. Les actions australiennes étaient également en territoire négatif, le S&P/ASX 200 plongeant de 0,17%. Dans le commerce de nuit vendredi, Wall Street a clôturé la semaine à des niveaux record

Trois entreprises — One97 Communications, propriétaire de Paytm; Sapphire Foods India, qui exploite des points de vente KFC et Pizza Hut ; et Latent View Analytics – sont sur le point de lancer leurs premières ventes d’actions cette semaine pour éponger collectivement environ Rs 21 000 crore. Les introductions en bourse de trois jours de Paytm, Sapphire Foods India et Latent View Analytics devraient s’ouvrir respectivement les 8, 9 et 10 novembre. La société numérique One97 Communications, qui opère sous la marque Paytm, devrait sortir son IPO de Rs 18 300 crore le 8 novembre. L’IPO comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore et Rs 10 000 crore d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. La société a fixé une fourchette de prix de 2 080 à 2 150 roupies pièce.

