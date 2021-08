Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière 9 août

Les acteurs du marché surveilleront attentivement les résultats trimestriels en cours, les annonces de données macroéconomiques et les tendances mondiales. Image : .

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un départ négatif le premier jour de la semaine. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 47,50 points, soit 0,3% de baisse à 16 221 sur la bourse de Singapour. Les acteurs du marché surveilleront attentivement les résultats trimestriels en cours, les annonces de données macroéconomiques et les tendances mondiales. Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient à plat en début de séance lundi. Les bourses japonaises et singapouriennes ont été fermées pour congés. L’indice de référence du marché boursier australien ASX 200 a légèrement augmenté. L’indice Kospi de la Corée du Sud a chuté de près d’un demi pour cent. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les indices Dow et S&P 500 ont clôturé à des niveaux record vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,41%, le S&P 500 a gagné 0,17%, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 0,4%.

Rolex Rings, dont l’introduction en bourse de 731 crores de Rs a été souscrite plus de 130 fois, fera ses débuts en bourse le lundi 9 août 2021. Alors que deux nouvelles introductions en bourse – Nuvovo Vistas de Rs 5 000 crores de Nirma Group et 2 999 crores de Rs Car Trade – ouvrira aux souscriptions aujourd’hui. Nuvoco Vistas a alloué 2,63 crores d’actions de capital aux investisseurs principaux à Rs 570 chacun, totalisant Rs 1 500 crore. Alors que CarTrade Tech a levé 900 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant son offre publique initiale.

Lire la suite