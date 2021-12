Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 10 décembre

Les indices mondiaux ont été négatifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge et que les marchés asiatiques ont reflété la chute. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont continué de monter en flèche lors de la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options de vendredi. S&P BSE Sensex a ajouté 157 points ou 0,27% pour clôturer à 58 807 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a gagné 47 points ou 0,27% pour s’établir à 17 516. Les marchés plus larges ont reflété le mouvement tandis que Bank Nifty a terminé dans le rouge. À l’entame de la dernière séance de bourse de la journée, SGX Nifty était en baisse dans le rouge, laissant entrevoir une certaine dynamique négative en train de s’accumuler avant les échanges de la journée. Les indices mondiaux ont été négatifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge et que les marchés asiatiques ont reflété la chute.

Les actions de Star Health and Allied Insurance Company, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de la compagnie d’assurance privée a connu une faible réponse, le nombre de souscriptions n’atteignant que 0,79 fois. La taille de l’émission publique a été réduite après l’introduction en bourse à Rs 6 400 crore contre près de Rs 7 200 crore. En outre, le marché des introductions en bourse continuera d’attirer les investisseurs avec les introductions en bourse de Shriram Properties, CE Info Systems et Metro Brand ouvertes à la souscription. Shriram Properties entrera dans le dernier jour d’enchères alors que c’est le deuxième jour pour s’abonner à CE Info Systems. Le numéro de Metro Brands s’ouvrira aujourd’hui.

Lire la suite