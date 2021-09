Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 13 septembre

in

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse en début de séance lundi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un démarrage négatif le premier jour de la semaine, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 76,50 points, soit 0,44%, à 17 364 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a clôturé en hausse de 54,81 points à 58 305 tandis que Nifty 50 a ajouté 15 points pour terminer à 17 369. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse en début de séance lundi. Le Nikkei du Japon a perdu 0,25% tandis que l’indice Topix a perdu 0,16%. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,22 pour cent. Dans les échanges de nuit de vendredi, les indices boursiers américains ont terminé dans le rouge. Le S&P500 a perdu 34,70 points à 4 458,58. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 271,66 points à 34 607,72. Le composite Nasdaq à forte technicité a perdu 132,76 points à 15 115,49 points.

Les perspectives d’augmentation des activités manufacturières au deuxième trimestre de cet exercice financier se sont considérablement améliorées, bien que le coût des affaires et de la production augmente, selon une enquête de la chambre industrielle FICCI. Selon la dernière enquête trimestrielle de la FICCI (T2) sur la fabrication, les répondants de l’industrie ont attribué la hausse des coûts de production principalement aux coûts fixes élevés, aux frais généraux plus élevés pour garantir les protocoles de sécurité et à une réduction drastique des volumes due au verrouillage.

Lire la suite