Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 14 décembre

Les indices mondiaux étaient négatifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des pertes lundi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés intérieurs ont commencé les échanges de cette semaine en territoire négatif, chutant le premier jour de négociation. S&P BSE Sensex a clôturé la séance de lundi de 503 points ou 0,86% en baisse tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 143 points ou 0,82% pour s’établir à 17 368. Bank Nifty a trop fermé avec des pertes. Mardi matin, SGX Nifty était plongé dans le rouge, perdant plus de 100 points, faisant allusion à un début de transaction faible, poursuivant la tendance baissière d’hier. Les indices mondiaux ont été négatifs après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des pertes et la plupart des marchés boursiers asiatiques, à l’exception de TOPIX, ont reflété la chute.

Les actions d’Anand Rathi Wealth seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 660 crore, qui était entièrement une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants, a été souscrite par les investisseurs 9,78 fois. Les investisseurs se sont vu offrir des actions de la richesse d’Anand Rathi plus tôt ce mois-ci dans une fourchette de prix fixe de 530 à 550 roupies par action. L’introduction en bourse a vu les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) soumissionner pour leur part 2,5 fois tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) soumissionner pour leur quota 25,42 fois. La part des investisseurs particuliers a été souscrite 7,76 fois et la part des salariés a fait l’objet d’une offre 1,32 fois. La prime du marché gris pour l’émission a chuté à environ 50 Rs par action lundi, en baisse par rapport à ses sommets de plus de 100 Rs pièce plus tôt.

