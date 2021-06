Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 14 juin

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 62,15 points, soit 0,39%, à 15 759 sur la bourse de Singapour.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 commençaient lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 62,15 points, soit 0,39 pour cent, à 15 759 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex et Nifty ont affiché les niveaux de clôture les plus élevés. Le S&P BSE Sensex a terminé à 52 474 tandis que l’indice Nifty 50 était à 15 799. Les actions de Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) cesseront d’être négociées en bourse à partir du lundi 14 juin. Les pairs asiatiques étaient mitigés lundi matin. Le Nikkei du Japon a gagné 0,35% tandis que l’indice Topix était en hausse de 0,16%. Le Kospi de la Corée du Sud a légèrement baissé. Les marchés d’Australie, de Chine continentale et de Hong Kong ont été fermés lundi pour congés. Les indices boursiers américains ont terminé en hausse vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,04 %, le S&P 500 de 0,19 % et le Nasdaq Composite de 0,35 %.

Les introductions en bourse de Shyam Metalics and Energy et Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) seront ouvertes à la souscription le 14 juin 2021. L’introduction en bourse de Rs 909 crore de Shyam Metalics and Energy a une fourchette de prix fixe à Rs 303-306 par action pour l’introduction en bourse. Alors que la fourchette de prix de l’introduction en bourse de Rs 5 550 crores de Sona Comstar est fixée à Rs 285-291 par action.

