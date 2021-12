Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 16 décembre

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : En entrant dans la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options, SGX Nifty était en hausse avec des gains, faisant allusion à un début positif à plat pour le commerce de la journée.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Dalal Street est resté sous l’emprise des ours mercredi avant la réunion de la Fed américaine. S&P BSE Sensex a perdu 329 points ou 0,57% pour s’établir à 57 788, tandis que NSE Nifty 50 a perdu 103 points ou 0,60% pour clôturer à 17 221. Des marchés plus larges ont reflété la chute. En entrant dans la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options, SGX Nifty était en hausse avec des gains, faisant allusion à un début positif à plat pour le commerce de la journée. Les indices mondiaux étaient largement positifs alors que le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ ont clôturé avec des gains mercredi et KOSPI, KOSDAQ, TOPIX et Nikkei 225 ont augmenté avec des gains. Les bourses chinoises étaient dans le rouge.

La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi qu’elle mettrait fin à son programme d’achat d’obligations en mars de l’année prochaine alors qu’elle se prépare à lutter contre l’inflation. Les responsables de la Fed américaine s’attendent à trois hausses de taux d’intérêt au cours de l’année à venir, mettant un terme à la période de bas taux d’intérêt de l’ère pandémique. Les banques centrales du monde entier ont maintenu les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro depuis le début de la pandémie en mars 2020. La Réserve fédérale américaine ne devait pas arrêter le programme d’achat d’obligations si tôt. Wall Street a réagi positivement aux commentaires de la Fed, le Dow Jones gagnant 1,08% tandis que le S&P 500 clôturait en hausse de 1,63%. Le NASDAQ a augmenté de 2,15%.

